"Находиться невозможно": пляж острова в Днепре усеян мертвой рыбой (видео)

В комментариях люди жалуются на качество воды в реке

Весь берег Монастырского острова в Днепре усеян мертвой рыбой. Неприятный запах от нее слышен издалека.

Об этом сообщает "Труха⚡️Днепр". Там отмечают, что запах можно услышать даже через видео.

"Страшная вонь: дохлый малек заполонил весь берег Монастырского острова. Запах можно почувствовать прямо через видео", — говорится в сообщении.

В комментариях отметили, что вода в реке очень зеленая. Днипряне отмечают, что качество воды в реке с каждым годом становится хуже.

"Килька в песке. А если серьезно Днепр превращается быстрыми темпами в болото. Скоро и мостов не надо будет", — отмечают под постом.

В Департаменте экологической политики Днепровского городского совета пока никак не комментируют эту ситуацию.

Напомним, в Днепропетровской области в реке обнаружили человеческие останки. Очевидцы вытащили из воды ботинок, в котором была кость.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области нашли мертвой 10-летнюю Дарину Шевченко, которую двое суток искали с дронами и собаками как пропавшую. Убийцей девочки стала ее родная мать. Она пыталась скрыть следы преступления — поместила тело ребенка в чемодан и залила бетоном.