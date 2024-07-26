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Красиво жить не запретишь: киевляне обустроили бассейн с палаткой прямо на крыше многоэтажки (фото)

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Необычный релакс
Необычный релакс. Фото Коллаж "Телеграфа"

Среди бетонных джунглей тоже можно отдохнуть

Жители Оболони удивили сеть необычным способом времяпрепровождения в жаркие дни. На крыше одной из многоэтажек киевляне обустроили настоящий оазис, где установили надувной бассейн.

Фотографиями необычного отдыха поделились читатели местного телеграм-канала "Жизнь Оболонь". Также на крыше многоэтажного дома, кроме бассейна, можно увидеть небольшую палатку и кресло.

Такой креативный подход к релаксу вызвал бурную реакцию в сети. Там шутят, что выход из любой ситуации всегда есть.

Так, местные жители среди бетонных джунглей нашли способ хорошо и дешево отдохнуть.

На фото можно рассмотреть парня и девушку. Вероятно, парочка обустроила себе "райский уголок" среди многоэтажек Оболони.

Напомним, что киевские строители нашли интересный способ освежиться. Они обустроили на 23 этаже импровизированный бассейн.

Мужчины набрали воду в железную "ванную". Несмотря на необычные условия, строители решили нежиться на солнышке в "бассейне", попивая прохладные алкогольные напитки. С высоты 23 этажа им открывается отличный панорамный вид на Киев.

Ранее "Телеграф" писал о 9 лучших бассейнах в Киеве. В столице есть комплексы, которые позволят посетителям не только поплавать и расслабиться, но и заняться активными видами спорта, вкусно поесть и послушать музыку.

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#Оболонь #Новости Киева #Бассейны на крыше #Надувной бассейн #Отдых на крыше