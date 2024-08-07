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Украинцам рассказали, где безопасно купаться в Одессе и области: в списке 6 мест (карта)

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Одеса Новость обновлена 07 августа 2024, 19:13
Одеса. Фото Коллаж "Телеграф"

Но некоторые пляжи официально не открыты

В Одесской области проверили качество морской воды и определили, на каких пляжах можно купаться. В Одессе она отвечает нормам на шести пляжах, сообщили в областном центре по контролю и профилактике болезней.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Согласно исследованиям, в Одессе вода отвечает нормам на шести пляжах. Это:

  • "Дельфин",
  • 13 станция Большого Фонтана,
  • "Калетон",
  • инклюзивный пляж "Дельфин",
  • True Man Sun of a Beach,
  • Red Line.

В центре контроля и профилактики заболеваний также добавили, что проверили воду на пляжах в Белгород-Днестровском районе. Рекреационные зоны "Катранка" в селе Приморское и "Расейка" в Лимане по микробиологическим показателям соответствуют нормам. Однако в центре отметили, что эти пляжи официально не открыты.

Из-за ливневых дождей и других природных явлений ситуация может измениться, подчеркнули в ведомстве. По их словам, это может повлиять на качество воды.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам показали "тайный" курорт в самом сердце страны.

Теги:
#Одесса #Пляж #Купаться