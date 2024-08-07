Украинцам рассказали, где безопасно купаться в Одессе и области: в списке 6 мест (карта)

Но некоторые пляжи официально не открыты

В Одесской области проверили качество морской воды и определили, на каких пляжах можно купаться. В Одессе она отвечает нормам на шести пляжах, сообщили в областном центре по контролю и профилактике болезней.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Согласно исследованиям, в Одессе вода отвечает нормам на шести пляжах. Это:

"Дельфин",

13 станция Большого Фонтана,

"Калетон",

инклюзивный пляж "Дельфин",

True Man Sun of a Beach,

Red Line.

В центре контроля и профилактики заболеваний также добавили, что проверили воду на пляжах в Белгород-Днестровском районе. Рекреационные зоны "Катранка" в селе Приморское и "Расейка" в Лимане по микробиологическим показателям соответствуют нормам. Однако в центре отметили, что эти пляжи официально не открыты.

Из-за ливневых дождей и других природных явлений ситуация может измениться, подчеркнули в ведомстве. По их словам, это может повлиять на качество воды.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам показали "тайный" курорт в самом сердце страны.