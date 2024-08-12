Застряли на колесе обозрения во время тревоги и взрывов: в Одессе случился пугающий инцидент на аттракционе (видео)

Предварительно, над городом работала ПВО

В понедельник, 12 августа, в Одессе днем люди во время воздушной тревоги застряли на колесе обозрения. В это время работала противовоздушная оборона (ПВО) и раздавались взрывы.

Видео с людьми и детьми, висевшими в небе на аттракционе, уже публикуют в сети.

"В парке Шевченко люди застряли на колесе обозрения прямо во время воздушной тревоги и взрывов. Плюс одна фобия в копилку в небе", — именно так подписал видео один из местных пабликов.

На кадрах слышно и видно, что женщина с ребенком застряли на самом пике колеса. Как раз в этот момент раздался взрыв.

"О Боже! Взрыв. ПВО работает, на нас еще и ракеты летят", — говорит женщина на видео.

В комментариях в сети под постами люди отмечают, что, вероятно, колесо не сломалось, просто останавливается на пару секунд на пиковой точке. Якобы раньше это было примерно 3 минуты.

Пользователи добавляют, что в воздушную тревогу некоторые места, особенно людные, лучше не посещать. А колесо должно было остановить свою работу на время опасности и спустить людей.

Однако есть пользователи, которых немного порадовала эта ситуация.

Напомним, что это не первый экстремальный инцидент на Одещине за сутки. Ведь в области горел большой склад с зерном. Спасатели уже ликвидировали пожар.

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