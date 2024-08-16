"Это не кладбище": в Одессе произошел скандал из-за мемориальной таблички в честь погибшего военного (видео)

Городские власти уже отреагировали на ситуацию

В Одессе произошел скандал из-за отказа в установлении на здании школы №1 мемориальной доски в честь павшего защитника Украины. Из-за этого уже отстранили от работы директора заведения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич. По ее словам, об этом стало известно 15 августа во время встречи с семьями погибших военных, требовавших установления мемориальных табличек.

Одна из участниц встречи Наталья Привезенцева сообщила, что директор школы отказалась установить мемориальную доску в честь ее мужа Андрея Тихомирова, погибшего во время боевого задания, закрыв своим телом собратьев. Он учился в школе на Михайловской площади.

Наталья отметила, что на здании школы уже есть мемориальные доски в честь других погибших бойцов. Однако на ее просьбу не дали положительного ответа

"Я пришла со всеми документами о том, что мой муж был учеником этой школы. На это мне директор сказал: "Вы видите, у нас уже есть две доски, а вы ко мне пятые пришли, а у меня в школе 1200 учеников. Это будет удручать моральное и эмоциональное состояние детей, это не кладбище, я вам отказываю в установлении этой доски", — рассказала она.

В свою очередь директор департамента образования отметила, что сейчас проводится соответствующая работа со школой. Буйневич также сообщила, что супруга погибшего приняла ее извинения.

"Так стыдно, как сегодня, за свою любимую работу мне еще никогда не было… На встрече с семьями погибших Героев узнала, что семье отказали в установлении мемориальной доски на здании школы. С недопустимыми формулировками об эмоциональном состоянии детей", — написала она.

По словам Буйневич, сейчас директор школы отстранен до полного выяснения ситуации. Она отметила, что со всеми коллегами повторно проведены разговоры о дальнейших действиях.

"Немного позже пропишу публично для общественности. Это очень больно признавать. Но на то мы и живые люди, чтобы исправлять свои грехи", — подчеркнула Буйневич.

Напомним, в Одесской области в селе Холодная Балка компания молодых людей устроила гулянья с громкой музыкой и обливанием шампанским на памятнике погибшим военным. В сети такое поведение вызвало шквал критики.