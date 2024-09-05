Одесу накрила сильна злива: кілька вулиць перетворилися на річки (відео)

Вдень очікується дощ

На Одесу обрушилася сильна злива, через яку вулиці міста затопило. При цьому до середини ночі дощ посилився.

Як повідомляє офіційний канал Одеси в Telegram, на 23:00 було підтоплено сім вулиць. Було пущено в дію спецтехніку для ліквідацій наслідків.

"На вулицях міста у роботах з ліквідації наслідків негоди задіяно 28 одиниць техніки та 71 співробітник КП Міські дороги", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що йдеться про підтоплення на вулицях Балківської, Приморської, Чорноморського Козацтва, Головатого, Середньофонтанської, а також на Французькому бульварі та проспекті Гагаріна.

У мережі тим часом з’явилося багато відео того, як це виглядає в різних частинах міста.

На кадрах помітно, що місцями потоки досить сильні, щоби буквально змити припарковані автомобілі. На одному з відео показано, як чоловік змушений стояти на сидінні свого автомобіля, оскільки всередину потрапило багато води

Як повідомлялося раніше, 5 вересня згідно з прогнозами синоптиків також можливі короткочасні дощі та грози, але лише у південних областях України.