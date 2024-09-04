Тепло, но с "сюрпризом": синоптик дала прогноз погоды на 5 сентября

Ночи уже свежие

Сентябрь начался в Украине с летней жары, хотя понемногу осень все же берет свое и температура воздуха постепенно снижается. В четверг, 5 сентября, еще будет тепло, однако налетит порывистый ветер.

"5 сентября в Украине будет тепло, до умеренной жары, в течение дня +24 +29 градусов, островками до +30 градусов. Ночью явно свежее, можно даже где-то держать плед или тоненькое одеяло, +14+19 градусов", — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Она добавила, что в большинстве областей в четверг будет без осадков. Однако в южной части Украины местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Кроме того, 5 сентября ожидается порывистый восточный ветер, порой сильный.

"В Киеве в четверг будет ветрено, тепло, до +28, +29 градусов и сухо", — написала синоптик, добавив, что теплая погода в Украине еще построит.

Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух объяснила "Телеграфу", что климат сильно меняется. То, что сейчас за окном – метеорологическое лето, ведь среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов. В соответствии с прогнозами, которые мы сейчас имеем, полученными с помощью многочисленных моделей, ожидается, что сентябрь в этом году в Украине будет аномально теплым, добавила она.