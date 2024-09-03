Неожиданно прохладно будет в двух областях: чего ждать от погоды 4 сентября

В Украине стоит первое "бабье лето"

В Украину пришла прохлада, по которой все уже соскучились, и дожди. Более того, в среду, 4 сентября, неожиданно прохладно будет на Одесчине и Днепропетровщине, местами днем там прогнозируется всего +22 +25 градусов.

В целом, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, температура воздуха в Украине 4 сентября снизится до 24-29 градусов тепла. Вместе с тем умеренная жара до +30 градусов задержится на крайнем востоке, крайнем севере и северо-западе.

Прогноз температуры воздуха на 4 сентября. Снизу – палитра градусов

В южной части Украины пройдут дожди, возможны грозы. До вечера осадки могут добраться до Черкасчины, Днепропетровщины, Полтавщины. На остальных территориях Украины дожди 4 сентября не прогнозируется, будет преобладать сухая воздушная масса.

Карта дождей 4 сентября

"В Киеве 4 августа ожидается сухая теплая погода с комфортной температурой воздуха +27 градусов. Разве что южные облака поделятся со столицей тучами. Но не дождем. То есть, завтра в Киеве увеличение облачности, без осадков, приятно тепло. Бабье лето роскошествует", – пишет Диденко.

Стоит отметить, что ранее синоптик писала, что первое, молодое "бабье лето", как правило, длится с 28 августа по 11 сентября. Следовательно, украинцы будут наслаждаться им еще больше недели.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о погоде в Киеве в ближайшие дни. Осадков не ожидается, однако небо затянет облаками.