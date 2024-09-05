Утонувшие машины и реки вместо улиц: последствия потопа в Одессе (фото, видео)

Выпало почти 70% от месячной нормы осадков

В ночь на четверг, 5 сентября, на Одессу обрушился сильный ливень из-за которого в городе начался потоп, а улицы превратились в реки. Для ликвидации последствий непогоды была задействована спецтехника.

При этом синоптики предупреждают, что дожди в четверг, 5 сентября, будут идти в городе на протяжении всего дня. О последствиях непогоды сообщается в официальном канале Одессы в Telegram.

Из-за мощного ливня в Хаджибейском районе Одессы спасатели эвакуировали 15 легковых автомобилей и 3 микроавтобуса с подтопленных участков. Помощь была оказана 35 людям.

Спасательные работы велись по улицам Балковская, Краснослободская, Церковная, Щеголева, Приморская и переулку Армянскому.

На опубликованных кадрах видно, что бойцы ГСЧС ходят по пояс в воде и при помощи спецтехники вытаскивают транспортные средства с затопленных улиц.

На данный момент в разных районах Одессы коммунальщики продолжают заниматься ликвидацией последствий непогоды.

По состоянию на 9:00 осложнен проезд транспорта в районе Пересыпского моста, а на улице Атамана Головатого — проезд легковых автомобилей частично восстановлен.

Проезда нет на улице Щеголева, Одария и переулку Ширяевскому.

Также отмечается, что непогодой было повалено 10 деревьев. В двух случаях они упали на проезжую часть и мешали движению транспорта.

При этом синоптики предупреждают, что дожди в четверг, 5 сентября, будут идти в Одессе протяжении всего дня.

С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Утром прогнозируется — дождь, а во второй половине дня — дождь c грозой, которому на смену придет дождь.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура утром 17-19°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у побережья Одессы начало светиться море. Это нечастое для региона явление связано с цветением биолюминесцентных водорослей.