Потонулі машини та річки замість вулиць: наслідки потопу в Одесі (фото, відео)

За ніч випало майже 70% від місячної норми опадів

У ніч на четвер, 5 вересня, на Одесу обрушилася сильна злива, через яку в місті почався потоп, а вулиці перетворилися на річки. Для ліквідації наслідків негоди було задіяно спецтехніку.

При цьому синоптики попереджають, що дощі у четвер, 5 вересня, будуть йти у місті протягом усього дня. Про наслідки негоди повідомляється в офіційному каналі Одеси в Telegram.

Через потужну зливу в Хаджибейському районі Одеси рятувальники евакуювали 15 легкових автомобілів і 3 мікроавтобуси з підтоплених ділянок. Допомога була надана 35 людям.

Рятувальні роботи велися вулицями Балківська, Червонослобідська, Церковна, Щеголєва, Приморська та провулку Вірменському.

На опублікованих кадрах видно, що бійці ДСНС ходять до пояса у воді і за допомогою спецтехніки витягують транспортні засоби з пыдтоплених вулиць.

Наразі у різних районах Одеси комунальники продовжують займатися ліквідацією наслідків негоди.

Станом на 9.00 ускладнено проїзд транспорту в районі Пересипського мосту, а на вулиці Отамана Головатого — проїзд легкових автомобілів частково відновлено.

Проїзду немає на вулиці Щеголєва, Одарія та провулку Ширяєвському. Також зазначається, що 8 тролейбусний маршрут курсує від Залізничного вокзалу до вул. Грушевського/Хімічна, а за маршрутом 20 трамваю курсує автобус.

Негодою було повалено 10 дерев. У двох випадках вони впали на проїжджу частину та заважали руху транспорту.

При цьому синоптики попереджають, що дощі у четвер, 5 вересня, йтимуть в Одесі протягом усього дня.

З ранку й до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Зранку прогнозується дощ, а в другій половині дня — дощ із грозою, якому на зміну прийде теж дощ.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вранці 17-19°, вдень 21-23°С.

Температура морської води 22-23°С.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що біля узбережжя Одеси почало світитися море. Це нечасте для регіону явище пов’язане з цвітінням біолюмінесцентних водоростей.