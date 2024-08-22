Одесса в лидерах в своем регионе: сколько там должников по алиментам

Среди неплательщиков есть и женщины

С начала полномасштабной войны в Украине на 14% увеличилось количество долгов по алиментам. Около 20 тысяч дел о долгах по уплате алиментов открыли на юге Украины по состоянию на начало августа, среди южных регионов больше всего должников в Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Опендатабот. С начала 2024 года на должников по алиментам открыли почти 3 тысячи производств по всей Украине.

В целом по стране количество производств по неуплате алиментов на начало августа 2024 года достигло 187 246. С начала полномасштабной войны открыто 23 376 подобных производств.

При этом среди тех, кто не выплачивает алименты, есть и женщины, они составляют 9%, тогда как мужчины — 91%. Больше всего производств (71,7%) открыто на должников в возрасте от 25 до 45 лет.

На юге Украины больше всего тех, кто не выплачивает алименты на содержание своих детей — на Одесчине. На начало августа 2024 года в области зафиксировано 7 815 производств. На втором месте — Николаевщина (6 307) и Херсонщина (5 511).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за повышения прожиточного минимума в Украине в 2024 году увеличилась сумма выплаты минимального размера алиментных выплат для детей. С января минимальный гарантированный размер алиментов составляет для детей до 6 лет – 1 281,5 грн, а от 6 до 18 лет – 1 598 грн.