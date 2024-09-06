Мужчина перекрыл реку, чтобы поливать огород в Одесской области: фото и детали курьеза

В Одесской области фермер может попасть в тюрьму за полив баштана, сообщает полиция.

В Одесской области 51-летний житель Тарутинского общества пошел на криминал, чтобы вести хозяйство комфортнее. В частности, он самовольно перекрыл реку Анчокрак, чтобы поливать свой огород.

Мужчина построил дамбу, провел трубу в свой участок и пользовался речной водой в течение трех месяцев. Об этом сообщают в полиции области.

Полиция установила, что правонарушитель арендовал экскаватор и нанял работника для проведения работ. Он заверил рабочего, что у него есть все необходимые разрешения. Провернув сделку, мужчина незаконно завладел 0,0150 га земель водного фонда объемом 199,1 кубических метров.

Ему предъявлены обвинения в незаконном завладении землями водного фонда в особо крупных размерах. За это мужчина может получить реальный срок. Дело передано в суд по статье 239-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до трех лет ограничения свободы и другие ограничения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области полиция разоблачила юношу на помощи ухилянтам. Молодой человек продавал поддельные документы для нелегального выезда за границу военнообязанных лиц за немалую сумму денег.