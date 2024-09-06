Чоловік перекрив річку, щоб поливати город на Одещині: фото та деталі курйозу

На Одещині фермер може потрапити до в'язниці за полив баштану, повідомляє поліція

На Одещині 51-річний житель Тарутинської громади пішов на кримінал, аби вести господарство комфортніше. Зокрема, він самовільно перекрив річку Анчокрак, щоб поливати свій город.

Чоловік збудував дамбу, провів трубу до своєї ділянки та користувався річковою водою протягом трьох місяців. Про це повідомляють у поліції області.

Поліція встановила, що правопорушник орендував екскаватор і найняв працівника для проведення робіт. Він запевнив робітника, що має всі необхідні дозволи. Провернувши оборудку, чоловік незаконно заволодів 0,0150 га земель водного фонду об'ємом 199,1 кубічних метрів.

Йому висунули обвинувачення у незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах. За це чоловік може отримати реальний тюремний строк. Справу передано до суду за статтею 239-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає до трьох років обмеження волі та інші обмеження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині поліція викрила юнака на допомозі ухилянтам. Молодик продавав підроблені документи для нелегального виїзду за кордон військовозобов'язаних осіб за чималу суму грошей.