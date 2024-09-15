Одеса опинилася під водою після зливи: по дорогам пливуть авто, на вулицях потоп (вражаючі відео)

У мережі жартують, що одеситам сьогодні можна виходити на вулицю лише з човнами

В Одесі вирувала негода і після сильної зливи було затоплено частину вулиць. З цієї причини у частині міста ускладнено рух транспорту.

Відповідну інформацію було опубліковано у прес-службі міської ради Одеси. Там зазначили список вулиць, де є проблеми із рухом автотранспорту.

"До уваги водіїв! В даний час через зливу ускладнено рух транспорту вулицями Небесної сотні, Балківської, Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса). Чергують аварійні бригади комунальних служб. Оновлено! По вулицях Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), Ільфа та Петрова проїзду немає", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз тимчасово припинено рух трамваїв №12,15,20. Тролейбус №12 ходить вулицею Корольова.

Тим часом у соціальних мережах з’явилася велика кількість фото та відео з наслідками сильної зливи в Одесі. На кадрах можна побачити, що деякі будівлі затопило. На вулицях міста буквально плавають автомобілі.

На деяких відео видно, що вода буквально ллється зі стелі торгового центру та місцевого магазину.

Дороги у місті також залиті водою. У мережі жартують, що одеситам сьогодні можна виходити на вулицю лише з човнами.

У пабликах пишуть, що потоп спостерігається на Балківській, весь район 7 км/7 неба, на Варненській, Церковній, Отамана Чепігі, Приморському та ін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цього літа сильна злива затопила вулиці Києва. На дорогах спостерігалися проблеми із транспортом.