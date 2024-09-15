"Вам тут не місце": одесити "передали привіт" російським акторам-путіністам (відео)

На вулиці Колонтаївській активісти зірвали банер до серіалу "Ліквідація"

В Одесі чоловіки із закритими обличчями та у камуфляжній формі розмалювали, а потім зірвали банер до серіалу "Ліквідація", в якому 2006 року знімалися російські актори, які підтримують війну проти України.

Відповідне відео з одеситами з’явилося на Телеграм-каналі "Х**ва Одеса". "В Одесі активісти публікують відео, як зривають банер із російськими акторами на вулиці Колонтаївській. Там знімався серіал "Ліквідація" у 2006 році", — пишуть адміни каналу.

У серіалі "Ліквідація" у головних ролях зіграли головні путіністи Володимир Машков, Михайло Пореченков та Федір Добронравов. Зірка "Сватів", до речі, у червні 2022 року відвідав поранених окупантів у шпиталі, де висловив їм підтримку та побажав їм здоров’я.

"В Одесі не місце російським злочинцям. Одеса — це Україна! Слава Україні!", — викрикнули парубки.

Нагадаємо, що російський актор Володимир Машков у травні 2024 року був присутній на інавгурації диктатора Володимира Путіна. Він також був співголовою виборчого штабу президента РФ.

У березні цього року Машков отримав чергову підозру від СБУ. Його дочка, актриса Марія Машкова, зреклася свого батька-путініста і відкрито виступає проти війни Росії в Україні. У 2022 році вона заявила, що Путін заслуговує на трибунал і порівняла диктатора з Волан-де-Мортом.