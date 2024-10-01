На Одесу чекає великий земельний переділ? Прокуратура подала до суду позов

Свого часу багато ділянок біля моря перейшли в приватну власність

В Одесі вирішили повернути в комунальну власність земельну ділянку біля Траси здоров'я, на 12-й станції Великого Фонтану. Її площа складає майже гектар.

Одеська обласна прокуратура подала до господарського суду регіону відповідний позов, пише "Думська". Зазначається, що відповідачем виступає компанія "Універсал Сіті".

Ця компанія придбала ділянку на аукціоні у вересні 2007 року, заплативши значну суму. Спочатку ТОВ збиралося звести там спортивно-оздоровчий комплекс, потім житловий будинок Puerta del Sol, проте завадила криза. Зараз на цій ділянці розташована стоянка для авто.

У випадку, якщо суд задовольнить позов прокуратури, то це може стати початком перегляду великої приватизації часів Едуарда Гурвіца, який був мером Одеси у 2005-2010 роках. У той час через аукціони продали чимало ділянок на узбережжі моря. Більшість з яких уже забудували.

Нагадаємо, в Одесі спалахнув новий скандал з простроченими ліками з гуманітарної допомоги для Обласної дитячої клінічної лікарні. Термін придатності більшості з "подарунків" минув ще у 2021-2022 роках.