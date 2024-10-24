Відомий одеський активіст став батьком та опублікував зворушливе фото

Радісна новина

У четвер, 24 жовтня, одеський активіст та волонтер Дем’ян Ганул розповів про те, що у нього народилася донька. Дівчинку вирішили назвати Сарою і новоспечений батько привітав маленьку в Україні.

Про це Ганул написав у своєму Telegram-каналі. Він подякував усім за привітання та підкреслю, що "в нього очі мокрі від щастя".

"Сьогодні я став батьком найкращої дівчинки на світі. Сарочка, вітаю тебе в Україні, будь мені здорова та щаслива, я все для цього зроблю. Очі мокрі, від щастя", — написав Ганул.

Він також подякував усім за привітання та опублікував зворушливий знімок із пологового будинку. На фото видно, що Ганул тримає на грудях новонароджену дівчинку у білому пледі.

Найімовірніше його дружині робили кесарів розтин і батько до завершення операції зігрівав немовля своїм теплом.

У квітні цього року Ганул розповів підписникам про своє весілля з блогеркою та фітнес-тренеркою Жанною Вознюк.

Потім у соцмережах він повідомив про те, що вони з дружиною чекають на доньку.

Дем’ян Ганул: що про нього відомо

Український активіст, громадський діяч, блогер та волонтер. Народився 6 жовтня 1993 року у селі Новоселиця Кропивницької області.

Ганул є засновником та керівником громадської організації "Вуличний фронт". Він був активним учасником Революції Гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил.

У 2014–2016 роках – керівник силового блоку Правого Сектору в Одесі.

Був організатором акції повернення Літнього театру (територія Міського саду), проти незаконних забудов у місті та на узбережжі.

Балотувався у депутати до міської ради Одеси на виборах 2020 року від політичної сили Національного корпусу, але партія не подолала 5-відсотковий бар’єр.

У квітні 2020 року вночі невідомі спалили автомобіль Дем’яна Ганула. Сам він пов’язує це зі своєю громадською діяльністю, а ЗМІ зазначають, що напередодні Ганул писав про те, як поліцейські та чиновники вбивають птахів з Червоної книги. Серед одеситів поширена думка, що підпал автомобіля Ганула пов’язаний з його боротьбою з представниками проросійських сил у місті.

Влітку того ж року невідомі обстріляли авто, в якому пересувався Ганул. У машину стріляли з травматичної зброї й нападники їхали двома автомобілями: Toyota RAV 4 з київськими реєстраційними номерами та Mercedes на єврономерах.

Ще один інцидент з нападом на авто Ганула і його підпалом стався в листопаді 2020 року. Тоді невідомі розбили його автомобіль BMW X5. Через кілька годин після цього авто було спалено на СТО.

4 травня 2023 року в Одесі невідомі чоловіки у військовій формі напали та побили Дем’яна Ганула, коли той прийшов на зустріч із ними у кафе для вирішення питань, пов’язаних із волонтерством.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Дем’ян Ганул написав заяви начальнику Служби безпеки України та начальнику поліції Одеси із вимогою забезпечити собі захист. Це пов’язано з тим, що росіяни "оголосили полювання на нього" та пропонують за це винагороду.