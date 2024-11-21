Удар межконтинентальной ракеты во время массированного обстрела и отключения света: главное на утро

Главные новости утра 19 ноября

Утро 21 ноября началось для Украины с массированной атаки, а также ряда других важных новостей. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

Массированная атака

Россияне утром 21 ноября устроили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Примерно в 6:40 в воздушное пространство страны вошли первые крылатые ракеты врага. По данным мониторинговых пабликов, россияне запустили по Украине:

крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95мс из района Саратовской области рф;

баллистическую ракету 9м723 ОТРК "Искандер-М";

вероятно аэробаллистическую сверхзвуковую ракету Х-47м2 комплекса "Кинжал".

Также, как сообщили в Воздушных силах РФ применила межконтинентальную баллистическую ракету.

В 8:22 в Украине начали давать отбои.

Во время атаки в частности взрывы раздались в Днепре и Кременчуге. В Днепре было атаковано промышленное предприятие, возникли пожары.

Экстренные отключения света

В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света во время массированной атаки утром 21 ноября. Во время них графики не действую. По состоянию на 9 утра такие меры отменили в Киеве.

Первый удар Storm Shadow по РФ

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал якобы первый удар Storm Shadow по целям на российской территории. Он не стал ни опровергать, ни подтверждать его, однако сказал следующее:

"Мы используем все средства для защиты нашей страны, поэтому мы не будем вдаваться в детали. Но мы просто даем понять, что мы способны и можем ответить".

Напомним, ранее мы писали о том, что Запорожская АЭС второй раз за неделю на грани блэкаута.