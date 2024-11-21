Без аварийных, но графики изменились. Как в Киеве будут выключать свет 21 ноября
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В ДТЭК показали обновленные графики
В четверг, 21 ноября, в Киеве и области обновили графики почасовых отключений света. К 11:00 добавилась еще одна очередь отключений.
Об этом сообщает компания ДТЭК. По информации энергетиков, электричество в столице будет выключаться до 23:00.
"По указанию Укрэнерго к 11:00 добавилась +1 очередь отключений", — пишет пресс-служба ДТЭК.
Отметим, что актуальные графики отключений в Киеве и области можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке. Также информацию можно получить в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram.
Графики почасовых отключений можно найти на сайте Yasno по ссылке.
Узнать, когда именно не будет света по вашему адресу, можно в приложении "Киев Цифровой". Для этого нажмите "Больше сервисов" и найдите "ДТЭК Свет". Затем введите ваш адрес и получайте уведомление об отключении.
Напомним, что утром 21 ноября во время массированной атаки в ряде областей Украины вводились экстренные отключения света.
В официальном Telegram-канале ДТЭК сообщалось, что экстренные отключения введены в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Впоследствии сообщили, что аварийные графики отменены. Регионы вернулись к стабилизационным отключениям, в частности, Киев и область. А также была добавлена еще одна очередь в график.
Ранее "Телеграф" писал, что ситуация со светом улучшится при одном условии. Эксперт рассказал, что отключения электроэнергии для бытовых потребителей неизбежны.