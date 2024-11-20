Одесситы протестуют из-за отсутствия света: в ДТЭК объяснили ситуацию (видео)
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В пресс-службе ДТЭК призвали людей не перекрывать улицы, поскольку это не улучшит ситуацию
В Одессе проблемы с электроснабжением продолжаются который день после массированной атаки РФ. По этой причине местные жители выходят на улицы протестовать.
Так, перекрыв одну из дорог, протестующие создали пробку в сторону центра. Соответствующие кадры опубликовал местный Telegram-канал.
На этот раз акция протеста проходит на улице Толбухина. Несколько человек встали вдоль пешеходного перехода с плакатами в руках.
"Света нет вообще четвертые сутки", – написано на одном из них.
Автомобилисты сигналят активистам, но толку нет. В посте сообщается, что в результате этого пикета появилась большая пробка в сторону центра.
Что говорят в ДТЭК
Пресс-служба ДТЭК пояснила, что сейчас происходит со светом в Одессе. Отмечается, что после нескольких дней блэкаута, город вернулся к графикам отключений.
Причиной того, что самые большие проблемы с подачей электроэнергии в стране именно в Одессе, энергетики называют то, что именно система этого региона пострадала от российских ударов больше всего.
Двое энергетиков погибли, а передача тока в область почти полностью прекратилась. Сейчас удалось запитать регион, но полное восстановление еще не завершено.
В пресс-службе призвали местных жителей не перекрывать дороги, поскольку такие акции не способны ускорить ремонт. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения непрерывно, говорится в сообщении.
Ранее мы рассказали, как Одесса выживает без света. Не обошлось без юмора. Многие городские учреждения и заведения используют генераторы. Поэтому в сети шутят, что улица Дерибасовская превратилась в "Генераторскую". А в одном из супермаркетов заметили одесситку, пришедшую туда посушить волосы с помощью электрического фена.