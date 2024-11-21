В Украине введены экстренные отключения света: каких областей это коснулось (обновлено)

Для некоторых введены почасовые графики и специальные графики

В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света во время массированной атаки утром 21 ноября. В этом случае графиков нет и пока информация о том, когда вновь дадут электричество, нет.

В официальном Telegram-канале ДТЭК сообщает, что экстренные отключения введены в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. В случае изменений, в компании обещают оперативно информировать об этом.

UPD: В Киеве отменили аварийные отключения.

В то же время указанием НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очереди потребителей за ГАО. А для первой очереди также действуют специальные графики отключений. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Сумыоблэнерго".

Также в Николаевской области введены аварийные отключения. График почасовых отключений тоже продолжает действовать.

Отменены аварийные графики в Черниговской области. Однако была добавлена еще одна очередь к графикам почасовых отключений.

Графики аварийных отключений применены, в том числе, и в Полтавской области — 1-3 очереди. А для первой очередь будет действовать специальный график отключений.

В Запорожье с 8:00 вводят графики почасовых отключений.

Справка: Экстренные отключения применяют, когда в Укрэнерго возникает потребность дополнительно сбалансировать энергосистему. Во время экстренных отключений свет может отсутствовать неопределенное время. Во время экстренных отключений графики не действуют. То есть, нет точной информации, через какое время появится свет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты назвали три сценария, как этой зимой в Украине будут отключать свет.