В Одесі посилили графіки відключень на 21 листопада: хто залишиться без світла

В Одесі та області змінили графіки

На Одещині оновили графіки відключення світла. Енергетики запровадили додаткову чергу.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК. Повідомляється, що за вказівкою "Укренерго" на Одещині було введено три черги відключень.

Вони виглядають так:

Варто зазначити, що за кілька годин раніше в регіоні прибирали одну чергу. Однак тепер для 3 групи з’явилися відключення з 21:00 до 23:00.

Енергетики зазначили, що інформуватимуть населення у разі додаткових змін.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада під час масованої атаки у низці областей України вводилися екстрені відключення світла. О 14:00 у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання. При цьому час вимкнення та обсяги обмежень можуть змінитися протягом доби.

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація зі світлом покращиться за однієї умови. Експерт розповів, що відключення електроенергії для побутових споживачів є неминучими.