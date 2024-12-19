Чарующая зимняя сказка. 5 мест, куда пойти в Каменце-Подольском на Рождество (фото, видео)

Зимой город приобретает особую атмосферу.

Выбирая, где провести Рождество и Новый год, туристы часто останавливают свой взгляд на Каменец-Подольском. Этот город на юго-западе Украины известен в целом своим замком и старинной архитектурой. Зимой атмосфера становится еще более волшебной. "Телеграф" рассказывает, куда можно пойти в Каменец-Подольском зимой и почувствовать погружение в настоящую сказку.

Каменец-Подольская крепость

Каменец-Подольская крепость еще красивее вечером

Эта величественная крепость является основной архитектурной достопримечательностью города, а под снежным одеялом еще больше похожа на дворец из европейских сказок. Посетители могут насладиться зимними пейзажами и посетить экскурсию, чтобы узнать больше об истории крепости. Крепость работает без выходных и даже по праздникам. Правда, по немного сокращенному рабочему дню:

24 декабря гостей ждут с 9:00 до 15:00,

25 декабря с 12:00 до 17:00,

31 декабря с 9:00 до 15:00

1 января с 12:00 до 17:00.

Стоит отметить, что музей в целом состоит из нескольких объектов: Старого замка, экспозиции в ратуше, Галереи искусств, музея древностей и т.п., которые находятся в разных местах. Посещать их выгоднее всего по единому билету стоимостью 150 грн. Если же вы хотите посетить Старый замок (ул. Замковая,1) отдельно, стоимость:

для взрослых 100 грн

для школьников, студентов, пенсионеров 50 грн.

Старый город

Чтобы почувствовать настоящую атмосферу Каменец-Подольского, нужно прогуляться по улочкам Старого города. Кованые фонари, узкие проходы и рождественские украшения добавляют атмосферности, а в многочисленных кафе можно выпить горячий напиток, если будет слишком прохладно.

Музей миниатюр "Замки Украины"

Если вы любите старинную архитектуру, но времени на огромные путешествия нет, то Каменец-Подольский может подарить вам интересный опыт. Модели известнейших украинских замков и не только собраны здесь в "Музее миниатюр". Каждый объект воспроизведен в деталях. Среди них есть даже те, которых уже физически не существует, например, Аджигольский маяк, который разрушили оккупанты.

Находится музей по ул. Старобульварная 10, стоимость билетов для туристов: дети до 6 лет – бесплатно, дети до 12 лет – 60 грн, взрослые – 120 грн, льготные категории, включая ВПЛ – 50% скидка.

Смотрицкий каньон

Это место подарит радость не только любящим просто созерцать зимние пейзажи, но и ценителям активного отдыха. Каньон образован рекой Смотрич и имеет обильные склоны, достигающие высоты 50 метров. Его длина – примерно 9 километров. Рассмотреть каньон можно с Новоплановского моста, открытого в 1874 году.

Дворец Орловских (Малиевецкое имение)

И хотя это место не в Каменец-Подольском, оно находится очень близко. Село Малиевцы богато не только по дворцу, но и будет интересно для прогулок — здесь есть 18-метровая скала с водопадом и пещерным гротом, старинный парк, отреставрированный старинный дом "Усадьба Андрея" и т.д. Малиевецкий областной историко-культурный музей предлагает интересные, индивидуальные экскурсии на 2-3 часа по имению, парку и деревне. В комментарии "Телеграфу" сотрудники рассказали, что музей работает ежедневно с 8 до 16, и по праздникам здесь будет дежурный работник, однако если вы собрались на экскурсию, то стоит записаться заранее или предупредить о своем приезде по телефону +380 (93) 705 84 23.

Малиевецкое имение

Музейный комплекс предлагает несколько экскурсий, в частности по самому дворцу, парку и водопаду, или большая экскурсия с учетом села, которая длится 2,5 — 3 часа. Стоимость входного билета в имение: 70 грн за взрослого человека, 50 грн за детей от шести лет и студентов.

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