"Они все мои дети": мать погибшего военного поразила поступком на кладбище

Люди хотят, чтобы благоустройством кладбища кто-нибудь занялся, но пока этого не происходит

На Краснопольском кладбище в Днепре, где похоронено множество украинских защитников, есть большое количество могил с неопознанными воинами или с теми, чьи родственники сейчас в оккупации и не могут их забрать. Потому за могилами сейчас ухаживают неравнодушные люди.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов пообщался с матерью одного из погибших воинов. Она рассказала, что ее сына звали Вадим и он погиб в боях под Угледаром в 2022 году.

Женщина приходит на кладбище и ухаживает не только за могилой своего сына, но и за другими. Со слезами на глазах она отмечает, что не знает их, но "они все ее дети".

"Не знаю, кто это. Просто наши украинские защитники. Они мои все дети", — сквозь слезы произнесла женщина.

Она рассказала, что на этом кладбище похоронено большое количество "неизвестных" воинов. Родственники многих из них находятся под оккупацией и не могут их забрать. При этом собеседница нашего корреспондента добавила, что что родственники некоторых погибших переехали и приходят ухаживать за могилами на кладбище.

Пройдя по кладбищу Ян заметил, что оно не слишком ухоженное. Есть высокая трава и заброшенные ямы.

"Мы так хотим, чтобы тут какое-то благоустройство было, но никто ничего не делает", — сказала мать погибшего защитника Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве разгромили могилы воинов Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла "Инвестора" Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова. Женщину, которая к этому причастна, задержали.