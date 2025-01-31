В эпицентре удара по Одессе находились иностранные дипломаты (фото)

В городе прозвучала серия взрывов

В пятницу, 31 января, россияне обстеляли исторический центр Одессы баллистикой. Мощные взрывы раздались неподалеку от известной гостиницы "Бристоль" и в эпицентре удара в тот момент находились норвежские дипломатические представители.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. К счастью, обошлось без погибших.

Известно, что во время массированной вражеской атаки в центре Одессы прозвучало сразу несколько мощных взрывов. В результате произошедшего пострадало два человека. Они были экстренно госпитализированы.

Владимир Зеленский заявил о том, что это был "абсолютно сознательный удар российских террористов". В момент прилета ракет на улицах было очень много людей, которых взрыв застал врасплох.

"Среди людей, которые были в эпицентре удара, в том числе и норвежские дипломатические представители", — сообщил Зеленский.

Известно, что больше всего в результате атаки пострадал исторический центр города и отель "Бристоль". Взрывная волна также выбила окна в зданиях, расположенных рядом.

Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находятся под усиленной защитой.

По данным Вооруженных сил Украины, россияне применили ракеты "Искандер-М". Над городом также летал разведывательный дрон противника.

На месте продолжпют работают все соответствующие службы.

"Сейчас выясняются все обстоятельства удара. Делаем все, чтобы помочь людям", — подчеркнул президент Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 29 января россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате этого погиб один человек и как минимум восемь получили ранения.