В епіцентрі удару по Одесі були іноземні дипломати (фото)

У місті пролунала серія вибухів

У п’ятницю, 31 січня, росіяни обстріляли історичний центр Одеси балістикою. Потужні вибухи пролунали неподалік від відомого готелю "Брістоль" і в епіцентрі удару на той момент перебували норвезькі дипломатичні представники.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На щастя, обійшлося без загиблих.

Відомо, що під час масованої ворожої атаки у центрі Одеси пролунало одразу кілька потужних вибухів. Внаслідок цього постраждало двоє людей. Вони були негайно госпіталізовані.

Володимир Зеленський заявив, що це був "абсолютно свідомий удар російських терористів". У момент прильоту ракет на вулицях було дуже багато людей, яких вибух застав зненацька.

"Серед людей, які були в епіцентрі удару, зокрема й норвезькі дипломатичні представники", — повідомив Зеленський.

Відомо, що найбільше внаслідок атаки постраждав історичний центр міста та готель "Брістоль". Вибухова хвиля також вибила вікна в будинках, розташованих поруч.

Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджено будівлю, яка перебуває під посиленим захистом.

За даними Збройних сил України, росіяни застосували ракети "Іскандер-М". Над містом також літав розвідувальний дрон супротивника.

На місці продовжують працювати всі відповідні служби.

"Зараз з’ясовуються всі обставини удару. Робимо все, щоб допомогти людям", — наголосив президент України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 29 січня росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок цього загинула одна людина і щонайменше вісім отримали поранення.