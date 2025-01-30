В Чернигове сотрудник автомойки избил медлительную клиентку ведром

Мужчина даже не извинился за содеянное

В одном из районов Чернигова на территории автомойки "Sprut" между сотрудником и клиенткой внезапно начался конфликт. Словестная перепалка набирала обороты и работник мойки нанес женщине несколько ударов ведром.

Потерпевшая получила незначительные травмы, но написала заявление в полицию на своего обидчика. Дело было рассмотрено в суде. Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, на автомойку приехала женщина, которая мыла машину полтора часа. После этого она подошла к сотруднику и попросила еще воды, однако он сказал чтобы потерпевшая шла к умывальнику, так как подачу воды он перекрыл.

Затем, по словам обвиняемого, женщина бросила в его сторону две тряпки, а затем и вовсе напала на него. Мужчина начал защищать себя и бросил в сторону клиентки ведро.

"Эти события продолжались где-то одну минуту. У него не было умысла на нанесение телесных повреждений, и никаких неприязненных отношений с потерпевшей тоже не было, он ее вообще не знает. Считает, что его действия не верно квалифицированы. Потерпевшая его оскорбила, унизила, а потому он защищался и бросил ведро в потерпевшую", — говорится в материалах дела.

По словам потерпевшей, сотрудник мойки выбросил тряпки из ведра и забрал емкость, после чего она действительно швырнула тряпки в мужчину. На что обвиняемый отреагировал агрессивно и целенаправленно ударил ее ведром в лицо 2 раза и по плечу один раз. Свидетель конфликта также подтвердил слова пострадавшей.

Эксперты установили, что женщина получила синяк вокруг правого глаза и ссадины на лбу, а также плече. Эти повреждения относятся к легким телесным.

Рассмотрев все обстоятельства дела суд постановил признать сотрудника мойки виновным в умышленном легком телесном повреждении и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 45 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 765,00 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что житель Харькова нанес своему соседу множественные ранения вилами, однако пострадавшему удалось выжить. Нападавшего же признали виновным в умышленном нанесении легких телесных повреждений и назначили ему наказание в виде общественных работ на срок 160 часов.