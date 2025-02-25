В Одесі битою побили чиновника мерії: в якому він стані з’ясували ЗМІ

Напад стався у дворі багатоповерхового будинку

В Одесі невідомий накинувся на начальника міського управління реклами та побив його битою. Потерпілого з різними травмами, включно з переломами, госпіталізували.

Про це пише "Думська". За інформацією видання, жертвою нападника став нібито Ігор Слюсаренко.

Зазначається, що інцидент трапився 24 лютого у Пересипському районі. Невідомий напав на чоловіка у дворі однієї із багатоповерхівок.

Потерпілого госпіталізовано з попереднім діагнозом — забій голови та переломи кісток передпліччя. "Думська" пише, що сам чиновник від коментаря відмовився, пообіцявши зв’язатися із виданням пізніше. При цьому факт нападу він не спростував і не підтвердив.

Ігор Слюсаренко

Водночас у поліції Одеської області повідомляють, що правоохоронці зараз розслідують обставини побиття чиновника міської ради. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють правопорушника та всі обставини злочину.

Зазначимо, що поліція не називає посади та ім’я потерпілого. Його ім’я публікують нині лише місцеві ЗМІ.

Довідково: Із березня 2021 року Ігор Слюсаренко є начальником управління реклами Одеської міськради. У ЗМІ також зазначають, що він керує компанією "Діагональ", що працює у сфері зовнішньої реклами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві в підвалі будинку побили підлітка. Відео цього інциденту рознеслося мережею.