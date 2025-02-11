Мужчины избили работников ТЦК и повредили их технику из-за проверки документов: что их ждет

В настоящее время нападающие находятся в розыске

Во вторник, 11 февраля, в Ровенской области группа лиц мобилизационного возраста совершила нападение на работников ТЦК и СП, занимавшихся проверкой их военно-учетных документов. Нападавшие нанесли военным телесные повреждения, повредили технику, а после этого скрылись.

Об этом сообщили на Facebook-странице Ровенского областного ТСК и СП. На место инцидента прибыли дополнительные экипажи полиции и бригады скорой помощи. По предварительным данным, жизни военнослужащих ничего не угрожает.

Правоохранительные органы проводят следственные действия и разыскивают злоумышленников.

"В который раз напоминаем гражданам Украины мобилизационного возраста о необходимости своевременного обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом. Призываем граждан не руководствоваться эмоциями, а пользоваться здравым смыслом. Ведь привлечение к уголовной ответственности вас самих не минует и вашей семьи, и станет для них болезненным". – дописали на Facebook-странице.

В ТЦК отметили, что все причастные к этому событию будут привлечены к ответственности согласно Уголовному кодексу Украины. Там напомнили, что за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет, а за умышленные тяжкие повреждения – до десяти лет за решеткой.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в начале февраля 2025 года в Ровно задержали двух молодых людей, которые планировали устроить подрыв местного отделения полиции. Несколькими днями ранее в одном из помещений территориального центра комплектования в городе раздался взрыв — один человек погиб, шесть получили ранения.