В Днепре во время тревоги прогремел ряд взрывов: что атаковали россияне (обновлено)

Вражеская армия с ночи "кошмарит" регион

Взрыв в Днепропетровской области 13 марта раздался в разных городах региона. Область находится под массовой атакой "шахедов".

Об этом сначала сообщили в Общественном. "Телеграф" рассказывает, что известно на этот момент.

UPD: Из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине будут наблюдаться изменения в движении нескольких поездов.

Поезд №86 Львов — Запорожье отправился из Днепра с задержкой; поезд №72 Львов — Павлоград будет следовать измененным маршрутом через станцию Синельниково-2 вместо станции Самар-Днепровский.

"Резервные тепловозы в регионе уже готовятся подхватывать при необходимости поезда", — пишут в Укрзализныце.

Все задержки оперативно можно смотреть на сайте — https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/

Атака по Днепру и области — что известно

Воздушная тревога в Днепропетровской области началась в 21:36 за прошедшие сутки, 12 марта, и продолжалась до утра. В течение этого времени регион подвергался атаке ударных беспилотников врага.

За считанные минуты до 5 утра в Днепре прогремели взрывы. О нескольких дронах-камикадзе возле города сообщали и мониторинговые сообщества, и Воздушные силы. Впоследствии взрывы раздавались снова – буквально через 10 минут после первых.

После серии взрывов в городе в одном из районов Днепра начался пожар. В местных телеграм-каналах показали первые фото.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вражеская атака беспилотников произошла на объекты критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровщины.

"Есть возгорание. Опасность продолжается. Прошу находиться в безопасных местах", — написал он.

По состоянию на 6:30 в регионе была воздушная тревога. В регионе фиксировали "шахеды".

Сергей Лысак утром сообщил, что осколочные ранения получила 52-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести.

"Инфраструктура изуродована и в Самаровском районе. Там также есть возгорание. Кроме этого, уничтожена машина, еще несколько — повреждены. Изуродован и многоквартирный дом, админздание, хозяйственные постройки", — говорится в сообщении.

По его словам, бил враг и по Никопольщине. Применял дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.

"Пострадали Марганецкая, Покровская и Мировская громады. Пострадала 64-летняя женщина. Ее госпитализировали. Побита хозяйственная постройка", — пишет Лысак.

Лысак добавил, что Силы ПВО уничтожили на Днепропетровщине 11 БпЛА. В Днепре повреждены многоэтажки. Разбиты по меньшей мере 100 окон. Загорелись и гаражи. Обследование территории продолжается.

"Утром громко было и в Синельниковском районе. Там также изуродована инфраструктура. Предварительно, погибших и раненых нет", — написал Лысак.

Ранее "Телеграф" писал, что в нескольких российских регионах ночью с 12 на 13 марта было крайне неспокойно. Ударные беспилотники атаковали объекты российской газовой инфраструктуры, таким образом российским оккупантам прилетела "ответочка" за их атаки на украинскую газовую инфраструктуру.