Годовщина оккупации Крыма: тысячи людей 11 лет продолжают проводить акции неповиновения, - ЦНС (видео)

Несмотря на все риски, эти люди понимают, что правда на их стороне

В Украине 18 марта 2025 года — 11 годовщина с начала официальной оккупации Россией полуострова Крым. Спустя столько лет большое количество местных жителей все еще продолжает сопротивляться захватчикам.

Об этом пишет Центр Национального Сопротивления (ЦНС), который обучает гражданское население методам противостояния врагу и организует его на временно оккупированных территориях Украины.

"Тысячи людей продолжают проводить акции неповиновения врагу, несмотря на все риски, ведь понимают, что на их стороне правда и она в конце концов победит! Крым был, есть и будет украинским! И каждый может внести свой вклад в борьбу", — говорится в сообщении.

В ЦНС собрали фотографии, сделанные людьми, которые все так же верят и ждут, что Крым вернется из длительной оккупации снова в Украину. Они пишут трогательные слова на бумаге, что Крым — это Украина.

Оккупация Крыма — коротко

18 марта 2014 года Россия официально объявила об аннексии Крыма, подписав так называемый "договор" о включении полуострова в состав РФ. Это был конечный этап оккупации Крыма, который Россия начала в феврале того же года.

Несмотря на это, Украина, а также международное сообщество не признало аннексию Крыма. США, ЕС, ООН, НАТО осудили действия России, и ввели санкции.

Россия использовала проведенный 16 марта так называемый референдум, который был под присмотром военных, как повод для объявления о "присоединении" Крыма. Уже спустя два дня российский президент Владимир Путин вместе с коллаборационистами Сергеем Аксеновым, Владимиром Константиновым и Алексеем Чалым подписал Договор о принятии Крыма в состав России.

Тысячи людей устраивали акции протеста и открыто заявляли, что не признают Крым российской территорией.

27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая подтверждала территориальную целостность Украины и признавала незаконным референдум на полуострове.

С тех пор ежегодно 18 марта стал не просто днем оккупации Крыма Россией, а напоминанием о том, что борьба все еще продолжается и день освобождения Крыма обязательно наступит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВМС ВСУ намекнули на планы по Крымскому мосту. Украина не отказалась от планов по его уничтожению.