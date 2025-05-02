Украинцы сравнили цены в АТБ в 2021 году и сейчас – это видео может довести до слез
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Многие хотели бы вернуться в 2021 год
"Лучше бы мы этого не видели" — именно так начинается видео в TikTok, стремительно набирающее популярность в сети. Автор сравнивает цены в супермаркете АТБ в 2021 и 2025 годах. Пользователи социальных сетей в шоке от того, насколько выросли цены за последние четыре года. Каталог с ценниками четырехлетней давности стал настоящим триггером для обсуждений – многие товары подорожали в разы.
Девушки, опубликовавшие ролик, сравнили несколько продуктов. Да, кофе Jacobs стоил 39,90 грн, теперь — 149,90. Скумбрия выросла в цене с 41,20 грн до 94,40, макароны – с 23,30 до 53 грн, мороженое – с 9,90 до 35,90, а зубная паста – с 39,80 до 88,90 грн. Особенно поразила цена подгузников: если в 2021 году за упаковку просили 174,90 грн, то теперь более 300 грн.
@life_without_filters2 👀 Ми порівняли ціни АТБ у 2021 та 2025… І ледь не впали! Що скажите? Зарплата у вас також виросла так як ціни? Хто ще пам’ятає, скільки коштувало це раніше? #ціни #цінивукраїні #порівнянняцін #життябезприкрас #двіреальні #атбпокупки ♬ оригинальный звук - @двіреальні
Пользователи в комментариях не сдерживали эмоций. "Хуже не будет, говорили они", — написал один из зрителей.
Другой добавил: "Зато стабильно выплаты на ребенка 860 грн". Не обошлось и без более острых реплик: "Девочки, посмотрите курс доллара и евро в 21 году. Что же сравнивать?!" или "Цены европейские сделали, а зарплаты забыли".
Отдельные комментаторы обратили внимание на отрыв реальных заработных плат от темпов роста цен. "В 2021 году моя зарплата была почти 30 тысяч — это где-то 1200 долларов. Сейчас — чуть 25 тысяч, и это уже меньше 600 долларов", — говорится в одном из комментариев. Другие же наоборот считают, что зарплаты выросли: "Тогда была 15-20, а сейчас 40-45".
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоимость продуктов и бытовых товаров в Украине продолжает расти, вызывая недоумение у потребителей. За килограмм черешни на рынке уже просят 2400 гривен, а обычное кухонное сито в одной из популярных торговых сетей продается за 2500 гривен.