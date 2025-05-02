Украинцы сравнили цены в АТБ в 2021 году и сейчас – это видео может довести до слез

Многие хотели бы вернуться в 2021 год

"Лучше бы мы этого не видели" — именно так начинается видео в TikTok, стремительно набирающее популярность в сети. Автор сравнивает цены в супермаркете АТБ в 2021 и 2025 годах. Пользователи социальных сетей в шоке от того, насколько выросли цены за последние четыре года. Каталог с ценниками четырехлетней давности стал настоящим триггером для обсуждений – многие товары подорожали в разы.

Девушки, опубликовавшие ролик, сравнили несколько продуктов. Да, кофе Jacobs стоил 39,90 грн, теперь — 149,90. Скумбрия выросла в цене с 41,20 грн до 94,40, макароны – с 23,30 до 53 грн, мороженое – с 9,90 до 35,90, а зубная паста – с 39,80 до 88,90 грн. Особенно поразила цена подгузников: если в 2021 году за упаковку просили 174,90 грн, то теперь более 300 грн.

Пользователи в комментариях не сдерживали эмоций. "Хуже не будет, говорили они", — написал один из зрителей.

Другой добавил: "Зато стабильно выплаты на ребенка 860 грн". Не обошлось и без более острых реплик: "Девочки, посмотрите курс доллара и евро в 21 году. Что же сравнивать?!" или "Цены европейские сделали, а зарплаты забыли".

Отдельные комментаторы обратили внимание на отрыв реальных заработных плат от темпов роста цен. "В 2021 году моя зарплата была почти 30 тысяч — это где-то 1200 долларов. Сейчас — чуть 25 тысяч, и это уже меньше 600 долларов", — говорится в одном из комментариев. Другие же наоборот считают, что зарплаты выросли: "Тогда была 15-20, а сейчас 40-45".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоимость продуктов и бытовых товаров в Украине продолжает расти, вызывая недоумение у потребителей. За килограмм черешни на рынке уже просят 2400 гривен, а обычное кухонное сито в одной из популярных торговых сетей продается за 2500 гривен.