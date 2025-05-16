"Шахед" попал в дом директора Одесского зоопарка: последствия атаки (фото)

Дом полностью разрушен

В Одесской области в результате попадания вражеского беспилотника был уничтожен частный дом. В нем проживал директор Одесского зоопарка.

К счастью, он не пострадал, однако дом полностью разрушен, а личные вещи, в том числе мобильный телефон, сгорели. Об этом сообщила администрация Одесского зоопарка на официальных ресурсах.

В зоопарке отметили, что в настоящее время директор временно не может отвечать на телефонные звонки и просят отнестись к ситуации с пониманием.

"К сожалению, произошла трагедия: в дом директора Одесского зоопарка попал вражеский беспилотник. В результате этого дом был уничтожен. К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому у него нет возможности отвечать на звонки. Просим отнестись с пониманием к этой ситуации", — идет.

В то же время в ГСЧС сообщили о ночной атаке Одесщины 16 мая. В результате попадания беспилотников были разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гараж с тремя автомобилями.

Пресс-служба ГСЧС опубликовала фото сгоревшего дома директора Одесского зоопарка после прилета дрона и других пострадавших зданий.

Последствия вражеской атаки

На местах поражений вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями в сотрудничестве с добровольцами. По предварительной информации, пострадали три человека. Все они были госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

Сооруженные частные дома

Ранее "Телеграф" писал, что утром 16 мая Россия снова атаковала Украину беспилотниками. В Киеве работала ПВО, есть последствия из-за падения обломков дрона. В Святошинском районе произошло возгорание в нежилой зоне.