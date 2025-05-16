"Шахед" влучив у будинок директора Одеського зоопарку: наслідки атаки (фото)

Будинок повністю зруйнований

На Одещині внаслідок влучання ворожого безпілотника було знищено приватний будинок. В ньому проживав директор Одеського зоопарку.

На щастя, він не постраждав, однак дім повністю зруйнований, а особисті речі, зокрема мобільний телефон, згоріли. Про це повідомила адміністрація Одеського зоопарку на офіційних ресурсах.

У зоопарку зазначили, що наразі директор тимчасово не має змоги відповідати на телефонні дзвінки та просять поставитися до ситуації з розумінням.

"На жаль, сталася трагедія: в будинок директора Одеського зоопарку потрапив ворожий безпілотник. Внаслідок цього будинок був знищений. На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки. Просимо поставитися з розумінням до цієї ситуації", — йдеться у повідомленні.

Водночас у ДСНС повідомили про нічну атаку Одещини 16 травня. Внаслідок влучання безпілотників було зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди та гараж із трьома автомобілями.

Наслідки ворожої атаки

На місцях уражень спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники у співпраці з добровольцями. За попередньою інформацією, постраждали троє людей. Усі вони були госпіталізовані до медичних закладів, де їм надається необхідна допомога.

Зруйоновані приватні будинки

Раніше "Телеграф" писав, що зранку 16 травня Росія знову атакувала Україну безпілотниками. У Києві працювала ППО, є наслідки через падіння уламків дрона. У Святошинському районі сталося займання в нежитловій зоні.