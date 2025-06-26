В точности как Джейсон Стейтем: мэр Одессы Труханов повторил стильный образ легенды (фото)

Труханов повторил стиль известного американского актера

Мэр Одессы Геннадий Труханов, жена которого владеет недвижимостью в элитных районах города, следит за стилем и любит появляться в модных образах. Недавно его заметили в брендовой футболке, которую носит звезда американских боевиков Джейсон Стейтем.

На своей странице в Facebook Геннадий Труханов опубликовал фотографии с открытия новой инклюзивной мультиспортивной площадке на Черноморском побережье. Его образ с мероприятия был идентичен образу голливудского актера.

Геннадий Труханов повторил образ Джейсона Стейтема

На Геннадии Труханове была футболка итальянского бренда Peserico. В Украине, с учетом скидки, ее можно купить за 12 642 гривен.

Геннадий Труханов появился в футболке от Peserico

Свой образ мэр Одессы дополнил светло-серыми джинсами и солнцезащитными очками, как часто это делает американский актер Джейсон Стейтем.

Геннадий Труханов повторил стиль голливудской звезды

"Телеграф" писал ранее, что это не первый раз, когда мэр Одессы появляется в стильных образах. Недавно он покорил украинцев нарядом, который приравняли к культовому сериалу "Острые козырьки".