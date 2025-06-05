Ворона поссорила ветерана и дрессировщика в Одессе: парень требовал 2000 грн и унизил военного (видео)

Официально полиция не комментировала скандал в Одессе, а пользователи возмущены деятельностью "уличного артиста"

В Одессе на Набережной произошел возмутительный инцидент с участием дрессировщика с ручной вороной: парень предлагает прохожим сфотографироваться с птицей за деньги. Но на этот раз ситуация вышла за рамки нормального, когда к нему подошел ветеран войны.

Данные видео опубликовал сам военный – Денис Еврей – в своем TikTok. Он решил сделать фото с вороной, но уже после съемки дрессировщик заявил, что фото стоит 1000 гривен.

Перед съемкой парень сказал, что крылатому "надо будет потом оставить", мягко намекнув, что такое развлечение обойдется в копеечку.

Когда дело дошло до оплаты, Денис удивился высокой цене за фото. В ответ одессит заявил: "1000 грн за один снимок, у тебя уже 2 было, значит 2000".

Военный начал возмущаться, после чего дрессировщик добавил: "Ну так как я вижу, что у тебя "ситуация", я с тебя 1000 возьму", — имея в виду его инвалидность.

Реакция военного была болезненной: "Я за тебя воевал, защищал тебя, чтобы ты стоял и так со мной разговаривал? Ну так нельзя".

Осторожно: в видео присутствует нецензурная лексика!

Дрессировщик настаивал, что все законно: "Я продаю эмоции и память. Ты получил эмоции – в чем проблема?".

В ситуацию вмешались прохожие. Один из них предложил вызвать полицию, однако владелец вороны начал избегать ответственности и отказался обращаться за помощью к правоохранителям, хотя заявлял, что действует в рамках закона.

Этот конфликт быстро стал вирусным в соцсетях. Люди называют действия дрессировщика позорными и унизительными.

Особенно возмущает, что такая ситуация случилась с потерявшим здоровье ветераном, защищая свою страну.

В комментариях требуют от власти проверить деятельность таких "уличных артистов", которые наживаются на людях, часто без предупреждения о стоимости своих услуг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что скандал во Львове, где супруги оскорбляли ветерана с инвалидностью Романа Яворовского, получил развитие: мужчину, который унижал военного, уволили с работы.