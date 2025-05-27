Штрафы за скорость в Украине могут кардинально изменить: в Раде зарегистрировали новый законопроект

В Раде готовят более жесткие штрафы за превышение скорости

В Верховной Раде предлагают убрать норму, позволяющую превышать скорость на 20 км/ч без штрафа. Если изменения будут приняты, водителей будут штрафовать уже за превышение более чем на 10 км/ч.

Инициаторы отмечают, что нынешний подход поощряет водителей ехать быстрее, чем позволено. Соответствующий законопроект №13314 был зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, 26 мая.

Согласно проекту закона, новый штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч составит 340 гривен. Размеры штрафов будут такими:

за 10 км/ч — 340 грн

за 20 км/ч — 680 грн

за 30 км/ч — 1360 грн

за 40 км/ч — 1700 грн

за 60 км/ч — 2720 грн

за 80 км/ч — 3400 грн

Водителей, которые превысили скорость более чем 80 км/ч и создали аварийную ситуацию, могут лишить права управления на срок от 6 месяцев до года. Аварийными будут считаться действия, заставившие других участников движения резко изменить скорость или направление.

В пояснительной записке отмечается, что превышение скорости является основной причиной смертности на дорогах – в 2024 году. Такие действия стали причиной гибели 1770 человек из 3202 погибших в результате ДТП.

Авторы документа подчеркивают, что среди соседних с Украиной стран и государств-членов ЕС такое "разрешенное" превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации. В Украине водители воспринимают фактическое ограничение скорости в городах как 70 км/ч вместо законных 50 км/ч, ведь до этого штрафные санкции отсутствуют.

Депутаты отмечают, что нынешняя система противоречит принципу пропорциональности. Например, штраф за неправильную парковку выше, чем за превышение скорости на 20-50 км/ч, хотя степень общественной опасности кардинально отличается. Согласно международным исследованиям, разница между скоростью 50 км/ч и 70 км/ч может стать решающим фактором между жизнью и смертью в случае ДТП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине могут появиться новые штрафы для автомобилистов. Сумы поражают!