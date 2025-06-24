Поддельные дипломы даже у политиков: сколько в Украине стоят "левые" корочки об образовании и как могут за них наказать

Можно ли "купить" образование в Украине?

В Чехии задержан 22-летний мужчина, который два года работал стоматологом без образования. По данным полиции, он лечил пациентов, удалял зубы и даже делал анестезию, научившись всему этому по видео в интернете. Вероятно, у него были поддельные документы о получении образования.

О вопиющем случае сообщило ВВС. "Телеграф" выяснял, возможно ли и сколько стоит купить диплом в Украине — как поддельный, так и настоящий, с регистрацией.

В сети можно найти множество предложений купить диплом о высшем образовании. Сайты обещают сделать документ без предоплаты, с госбланком, печатями и даже с регистрацией в базе данных — за отдельную плату.

Цены на фейковые дипломы

По данным из открытых источников, базовая цена за диплом бакалавра или специалиста стартует от 7500 грн. Это обычная типографская подделка без официальной регистрации. Оригинал на настоящем госбланке стоит примерно 11 500 грн.

Расценки на поддельные дипломы на одном из сайтов

Самые дорогие варианты – это дипломы с внесением в государственный реестр. Такие документы оценивают от 15 000 до 19 500 грн. Продавцы уверяют, что это официальные документы, которые можно проверить в базе.

Продают дипломы даже иностранцам

Что можно купить

На продажу выставляют дипломы бакалавра, магистра, кандидата и даже доктора наук. Например, "пакет" с дипломом кандидата наук с регистрацией в базе данных предлагают от 22 900 до 28 000 грн. В то же время магистра или специалиста обещают сделать за 15 000 грн в зависимости от года выпуска и вуза.

Для "кандидатов и докторов наук" цены выше

Все документы выглядят подлинными: с подписями, печатями и даже приложениями. Конечно, официально они не имеют никакой юридической силы.

Образцы документов, которые предлагают купить

Так выглядит диплом кандидата наук

Образец диплома "на продажу"

Все выглядит как настоящее

Фейковый диплом Доктора наук

Какое наказание предусмотрено за поддельные дипломы

За поддельный диплом и незаконную практику грозит уголовная ответственность. В МОН напоминают, что все дипломы проверяются через реестр ЕГЭБО, где фейковые документы не отображаются.

За изготовление, сбыт или использование фальшивых дипломов в Украине предусмотрено наказание по статье 358 Уголовного кодекса:

за подделку или сбыт — до 3 лет заключения ,

, за пользование поддельным дипломом – штраф, ограничение свободы до 2 лет или арест.

Что будет, если "врач" без образования навредит пациенту

Если человек без медицинского образования лечит пациента и наносит вред — может наступить отдельная уголовная ответственность. Чаще всего применяют:

Статья 139 УКУ — неоказание помощи: до 2 лет ограничения свободы .

. Статья 140 УКУ — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее вред или смерть: до 5 лет лишения свободы.

Скандалы с фейковыми дипломами среди политиков

Поддельные дипломы в Украине находили не только у мошенников, но и среди депутатов, чиновников и даже министров. В некоторых случаях речь шла о полном отсутствии образования, в других — о документах из несуществующих вузов или сомнительных "дубликатах", изданных за несколько дней. Резонансные разоблачения касались представителей разных политических лагерей и периодически становились предметом расследований журналистов и правоохранителей.

Вот несколько самых громких случаев:

Владимир Бондаренко, заместитель городского главы Киева, секретарь Киевского городского совета — с 2014 по 2017 год был председателем аппарата Киевской городской государственной администрации.

Владимир Бондаренко. Фото: Википедия

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что диплом Львовского университета, который он предоставил, на самом деле ему не выдавали. После этого мэр Кличко уволил его, а правоохранители открыли производство по ст. 358 УК.

Скриншот со страницы Киевской городской прокуратуры в Фейсбуке

Расследование "Схем"

Расследование подтвердило, что диплом Бондаренко действительно поддельный. Когда дело рассматривалось в Шевченковском суде Киева, Бондаренко и сам это признал. Однако в декабре 2017 года суд прекратил рассмотрение дела и никак не наказал Бондаренко. Причина банальна — чиновника освободили от ответственности "в связи с истечением сроков давности".

Сергей Майзель – в 2015 году возглавлял департамент транспортной инфраструктуры КГГА, впоследствии был депутатом Киевсовета. Правоохранители подозревали его в использовании поддельного диплома во время государственной службы.

Сергей Майзель. Фото: Википедия

Диплом, которого на самом деле не существовало

Борислав Береза – народный депутат Украины VIII созыва (2014–2019). В 2015 году был обвинен в подделке диплома о высшем образовании. Береза сообщал, что имеет красный диплом КНЭУ. Тогдашний ректор вуза заявил, что Береза не получал диплом в 2000 году.

Борислав Береза. Фото: Виипедия

Роман Зварич — министр юстиции Украины в 2005 году (правительство Юлии Тимошенко) и в 2006-2007 годах (в правительстве Януковича). Скандал разгорелся в 2005 году, когда выяснилось, что у Зварича нет официально подтвержденного диплома о высшем юридическом образовании, хотя ранее он утверждал, что имеет научные степени по праву.

Роман Зварыч. Фото: УНИАН

По результатам расследований политик посещал лекции, но университет не заканчивал и диплом не получал. Отсутствие диплома Роман Зварич признал.

Кстати, раньше мы писали, где сейчас эксминистр юстиции Роман Зварыч и что о нем известно.

Наталья Королевская — министр социальной политики Украины в 2012-2014 годах. После назначения заявила о потере диплома, но быстро получила дубликат. Журналисты сообщили, что указанная в нем справка якобы была из несуществующего учебного заведения.

Наталья Королевская. Фото из открытых источников

В октябре 2013 года Олег Перетяка обратился к тогдашнему генпрокурору Украины Виктору Пшонке с заявлением о нарушении закона министром социальной политики Королевской и работниками ВНУ. Однако Генпрокуратура не стала разбираться с заявлением самостоятельно, а передала его для выяснения в районную милицию Луганска в том же году. Дело так и не сдвинулось с места.

Раньше мы писали, где сейчас одиозная экс-нардеп Королевская. Экс-депутат бежала из Украины до полномасштабного вторжение РФ, а позже была объявлена в розыск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что харьковский вуз интересно оправдался за скандал с плагиатом россиян. Мы рассказывали, что сказал на этот счет ректор ХНПУ Юрий Бойчук.