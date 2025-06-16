Что известно о жене Труханова, имеющей недвижимость в элитных районах Одессы (фото)

Официально мэр Одессы разведен, но ведет общий быт с бывшей женой

Мэр Одессы Геннадий Труханов достаточно противоречивая личность. Он публичный человек, но личную жизнь тщательно скрывает. У него есть две дочери и якобы "тайный" сын, а также жена, с которой он развелся много лет назад, но по свидетельству, до сих пор ведет с ней общий быт.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене городского головы Одессы. Ее имя Татьяна Колтунова, а развелись они еще в 1997 году.

Что известно о жене Труханова

Татьяна Колтунова была в официальном браке с Геннадием Трухановым с 1985 по 1997 год. С этого момента он не отмечал ее в своих декларациях.

В 2018 году в эллинге, которым владеет Колтунова, провели обыски. Детективы НАБУ, как сообщает "Центр противодействия коррупции", нашли пистолет, зарегистрированный на Геннадия Труханова, а также наличными 300 тысяч долларов, якобы принадлежавших матери мэра Одессы.

Через два года Высший антикоррупционный суд исследовал фото Труханова и Колтуновой. Оказалось, что они ведут общий быт, несмотря на то, что они официально разведены.

У Геннадия две дочери. Старшая родилась в 1986 году, сейчас ей 38. Она владелица бизнеса в Одессе. А младшая дочь родилась в 2005 году, когда Труханов уже развелся с женой. Также по некоторым данным, мэр Одессы имеет сына Андрея, 2001 года рождения.

Татьяна Колтунова, по данным расследования ОО "Антикоррупционный офис" и Автомайдан, в 2009 году приобрела квартиру на Аркадии, в ЖК "Ark Palace" Площадь жилья — 296 квадратных метров, а его цена тогда составляла почти три миллиона гривен.

Женщина также является совладелицей телерадиокомпаний "Одесса-Плюс" и "Прайм-тайм". Эти телеканалы подконтрольны Геннадию Труханову, как сообщали одесские активисты, Институт массовой информации и журналисты.

Жена Труханова также завладела домом, площадь которого – 560 метров. Расположен дом в элитном коттеджном городке "Королевские сады" в Аркадии. Это в 100 метрах от побережья Черного моря. Однако в 2016 году Колтунова Татьяна продала этот дом.

В собственности Колтуновой дорогое движимое имущество. В частности, авто Mercedes-Benz ML 350 2014 года выпуска. Его она приобрела в 2014 году. Сейчас его стоимость – около 45-50 тысяч долларов.

В 2017 году экс-жена Труханова была зарегистрирована как ФЛП, с направлениями: парикмахерские услуги и сдачи недвижимости. В соцсетях Татьяна не появляется и уводит непубличный образ жизни.

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