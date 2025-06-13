Подарок на 600 тысяч от дочери и "тайный" сын: что известно о детях мэра Одессы Труханова

Старшая дочь городского головы Одессы владеет бизнесом

Несмотря на то, что Геннадий Труханов уже 11 лет мэр Одессы и просто публичная личность, его личная жизнь полна тайн. О его жене и детях в большинстве своем можно узнать из журналистских расследований и деклараций, а не от него самого. Есть также информация о "тайном" сыне городского головы Одессы, которого он тщательно скрывает от СМИ.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о детях Геннадия Труханова. Официально он разведен, но все свидетельствует о том, что они с женой до сих пор вместе и ведут дела.

Что известно о жене Труханова

Политик с 1985 по 1997 год состоял в браке с Татьяной Колтуновой, но по официальным данным, они развелись. В декларациях мэра Одессы она не была указана супругой чиновника.

Однако в 2020 году Высший антикоррупционный суд исследовал их общие фотографии. На них можно заметить, что Труханов и Колтунова ведут общий быт и имеют семейные обязанности, хоть и официально разведены. В расследовании говорится, что бывшая супруга мэра Одессы — владелица элитных квартир и другой недвижимости.

Труханов с женой и детьми

Что известно о детях Геннадия Труханова

Мэр Одессы — отец трех взрослых детей. Его старшая дочь Екатерина родилась в 1986 году. Сейчас ей 38 и все, что известно о ее деятельности, — она владелица бизнеса по дизайну в Одессе. Также женщина владеет вместе с близким к семье мэра бизнесменом Андреем Иванчо компанией по аренде недвижимости.

В январе 2020 года Екатерина сделала подарок отцу на день рождения стоимостью 600 тысяч гривен. Труханов задекларировал этот презент от дочери. Что именно она подарила – не указано, но отмечено, что этот "гостинец" не денежный.

В 2019 году Труханов также получил подарок от дочери. На этот раз в денежной форме, а именно 85 тысяч гривен, которые были задекларированы.

Младшая дочь мэра Одессы родилась в 2000 году. Сейчас ей 25 лет. Раньше девушка вела соцсети, но ее никнеймом был Alice Happy. Она увлекалась конным спортом и вроде бы имела двух собственных лошадей. Об этом пишет издание "Украинская неделя". С Алисой Труханов ранее появлялся на публике, а также снимал с ней поздравление к 8 марта.

Относительно сына, отцом которого якобы естьТруханов, информация достаточно противоречива. По некоторым источникам, у мэра Одессы есть сын Андрей, родившийся в 2001 году. По другим данным, у Геннадия Леонидовича всего две дочери. Однако как выглядит этот загадочный Андрей Труханов – неизвестно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни мэра Харькова Терехова. Он дважды был в браке и многодетный отец.