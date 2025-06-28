Мер Одеси не вважає Пушкіна представником "російського миру"

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вчергове опинився в центрі скандалу. Цього разу він вступив у суперечку з військовим через пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Відповідне відео поширюють у мережі. Зазначається, що мер Одеси також поставив доволі провокаційне питання військовому.

На відео видно, як активіст підходить до Труханова та питає, чому він не підтримує знесення в Одесі пам'ятника Пушкіну. Свою позицію мер пояснює тим, що він не відносить Пушкіна до російської культури та війни в Україні.

"Це для вас Пушкін — представник російського миру, для мене — ні", — сказав Труханов.

Він наголосив, що тоді і оперний театр, і Потьомкінські сходи слід знести в Одесі. Однак Труханов не згадав і той факт, що в Україні відбувається декомунізація та роз'єднання культури з Росією. Чому саме мер Одеси не вважає російського поета Пушкіна представником "російського миру" невідомо.

До того ж, коли він дізнався, що активіст військовий, одразу поцікавився чому він не на фронті. Чоловік назвав це "типовим маніпулятивним питанням". Пояснення щодо підтримання Трухановим історичних пам'яток, побудованих за Російської імперії, люди так і не почули.

Нагадаємо, що нещодавно Труханов емоційно відреагував на питання щодо Пушкіна та Одеси. Він наголосив, що Одеса — не російське місто, щоб не казав про це Пушкін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мера Одеси у мережі порівнювали з Джейсоном Стейтемом, образ якого він повторив.