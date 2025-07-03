Россия ударила баллистикой по Одессе, есть погибшие и раненые (фото) - обновляется
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В городе раздалось несколько взрывов
В Одессе в четверг, 3 июля, днем прогремели мощные взрывы. Предварительно по городу россияне ударили баллистикой.
О взрывах сообщает корреспондент "Телеграфа". По данным Воздушных сил (ВС), была угроза применения баллистического вооружения с Крыма.
"Скоростная цель в направлении Одессы! Одесса — после взрывов поднялся дым", — пишут мониторы.
14:10 Россия ударила кассетным Искандером по портовой инфраструктуре. Один погибший — водитель грузовика, личность другого устанавливают, еще трое пострадавших, заявил глава ОВА Олег Кипер.
13:50 В результате вражеского обстрела погибли 2 человека, 5 получили ранения, сообщают местные каналы.
В 13:11 сообщили об отбое воздушной тревоги в Одессе и области.
В сети уже показали первые фото с места происшествия после взрывов. Над городом поднялся большой столб дыма.
Позже появились сообщения, что над Одессой зафиксировали российский разведывательный дрон.
"Разведка еще кружит, реагируем на тревогу", — говорится в сообщении.
Канал "Николаевский Ваньок" пишет, что под ударом якобы оказалась портовая инфраструктура. Однако официально эту информацию еще не подтверждали.
Напомним, что с утра 3 июля Россия ударила дронами по Полтаве. Взрывы были зафиксированы у здания территориального центра комплектования (ТЦК). Над городом поднялся мощный столб дыма. По состоянию на 13:00 известно, что погибли два человека, 11 – ранены. После атаки также возник пожар на территории частного жилого дома.
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