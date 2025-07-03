Росія вдарила балістикою по Одесі, над містом дим (фото) - оновлюється

У місті пролунало кілька вибухів

В Одесі у четвер, 3 липня, вдень пролунали потужні вибухи. Попередньо по місту росіяни вдарили балістикою.

Про вибухи повідомляє кореспондент "Телеграфу". За даними Повітряних сил (ПС), була загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

"Швидкісна ціль в напрямку Одеси! Одеса — після вибухів здійнявся дим", — пишуть монітори.

О 13:11 повідомили про відбій повітряної тривоги в Одесі та області.

У мережі вже показали перші фото з місця подій після вибухів. Над містом здійнявся великий стовп диму.

В Одесі пролунали вибухи

Пізніше з'явились повідомлення, що над Одесою зафіксували російський розвідувальний дрон.

"Розвідка ще кружляє, реагуємо на тривоги", — йдеться у повідомленні.

Канал "Миколаївський Ваньок" пише, що під ударом нібито опинилась портова інфраструктура. Однак офіційно цю інформацію ще не підтверджували.

Нагадаємо, що зранку 3 липня Росія вдарила дронами по Полтаві. Вибухи зафіксували біля будівлі територіального центру комплектування (ТЦК). Над містом одразу ж здійнявся потужний стовп диму. Станом на 13:00 відомо, що загинули двоє людей, 11 – поранено. Після атаки також виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Дніпро вперше атакував КАБ. Сили ППО збили бомбу у передмісті.