По глазам не бьет? В Киеве почти за 8 млн продают квартиру с необычным ремонтом (фото)

Рядом с квартирой есть лес и стадион

В Киеве на продажу выставили довольно необычную квартиру по космической цене. Жилье с яркими обоями и коврами продают за $190 тыс. — 7,9 млн грн.

Об этом свидетельствует соответствующее объявление о продаже на одной из страниц в Instagram. На фото только одна из комнат квартиры, другие обещают показать во время встречи.

"Продам квартиру. О такой мечтает каждый. 4-комнатная с новым дизайнерским ремонтом", – говорится в объявлении.

Продается квартира в Киеве за 190 тысяч

Квартира с необычным ремонтом в Киеве

В Киеве продают необычную квартиру

На фото видно, что квартира устлана на полу коврами с интересным узором в черно-белых цветах. Однако и стены одной из комнат имеют схожий орнамент. К слову, в комнате нет мебели, вероятнее всего, продают пустую квартиру. Также потолок комнаты не однотонный, а с узорами.

Заметим, что в объявлении не указан ни этаж, ни состояние дома, ни даже район, сказано, что он "новый". Известно, что в квартире есть новый санузел, а рядом школа, детсад и магазины, недалеко есть лес и стадион.

В то же время, в сети пользователи уже оценили такую квартиру и начали шутить. Некоторые писали, что это жилье в стиле "Алиса в Закавказье", а кто-то интересовался, что произошло с прошлыми владельцами.

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