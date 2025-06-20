Во Львове за бешеные деньги продают убитую малосемейку с плесенью: пугают даже просто фото оттуда

Для тех, кто не боится вызовов, это может быть шанс создать пространство с нуля

Пока одни мечтают об отдыхе у моря, другие ищут квадратные метры для нового старта. Так, во Франковском районе Львова выставили на продажу однокомнатную квартиру в "гостинке", которая требует полного капитального ремонта.

Данное объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Цена за жилье для "смелых" — 25 000 долларов США (примерно 1 000 000 грн).

Следует отметить, что квартира выглядит несколько "устало": голые стены, кое-где повреждены, с темными пятнами, которые могут свидетельствовать о влаге или протекании. В некоторых местах наблюдается отслоенная штукатурка и остатки старых обоев.

Состояние "гостиницы" во Львове

Состояние "гостиницы" во Львове

Состояние "гостиницы" во Львове

Состояние "гостиницы" во Львове

Несмотря на внешний вид, техническая база объекта неплохая. Централизованное отопление, электричество, газ, канализация, водопровод – все подключено. Дом из кирпича расположен в районе с развитой инфраструктурой, удобным транспортным сообщением и асфальтированным подъездом.

Расположение дома во Львове, где продают квартиру

Квартира имеет отдельную кухню площадью 4,5 м², комнату — 11 м² и смежный санузел. Балкон отсутствует, но это компенсируется тем, что помещение находится на первом этаже.

Автор объявления указывает, что квартира уже готова к старту ремонтных работ: в доме никто не проживает, а ключи можно забрать у риэлтора.

Такой вариант может стать бюджетным стартом для молодой пары, студентов или под сдачу после обновления. Это также интересно инвестору, который готов вложиться в ремонт и получить жилье в удобном районе города.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центре Одессы продается квартира с нестандартной планировкой — кухня объединена с ванной. То есть в одном помещении придется и готовить еду, и принимать ванночку. Жилье нуждается в капитальном ремонте.