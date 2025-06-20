Во Львове за бешеные деньги продают убитую малосемейку с плесенью: пугают даже просто фото оттуда
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Для тех, кто не боится вызовов, это может быть шанс создать пространство с нуля
Пока одни мечтают об отдыхе у моря, другие ищут квадратные метры для нового старта. Так, во Франковском районе Львова выставили на продажу однокомнатную квартиру в "гостинке", которая требует полного капитального ремонта.
Данное объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Цена за жилье для "смелых" — 25 000 долларов США (примерно 1 000 000 грн).
Следует отметить, что квартира выглядит несколько "устало": голые стены, кое-где повреждены, с темными пятнами, которые могут свидетельствовать о влаге или протекании. В некоторых местах наблюдается отслоенная штукатурка и остатки старых обоев.
Несмотря на внешний вид, техническая база объекта неплохая. Централизованное отопление, электричество, газ, канализация, водопровод – все подключено. Дом из кирпича расположен в районе с развитой инфраструктурой, удобным транспортным сообщением и асфальтированным подъездом.
Квартира имеет отдельную кухню площадью 4,5 м², комнату — 11 м² и смежный санузел. Балкон отсутствует, но это компенсируется тем, что помещение находится на первом этаже.
Автор объявления указывает, что квартира уже готова к старту ремонтных работ: в доме никто не проживает, а ключи можно забрать у риэлтора.
Такой вариант может стать бюджетным стартом для молодой пары, студентов или под сдачу после обновления. Это также интересно инвестору, который готов вложиться в ремонт и получить жилье в удобном районе города.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в центре Одессы продается квартира с нестандартной планировкой — кухня объединена с ванной. То есть в одном помещении придется и готовить еду, и принимать ванночку. Жилье нуждается в капитальном ремонте.