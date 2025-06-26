Комната у моря за копейки. В Одессе сдают жилье по доступной цене, но есть нюанс (фото)

Такие условия подойдут не всем

Отдых в Одессе в основном ассоциируются с большими затратами, но, несмотря на высокие цены на аренду, все же есть довольно бюджетные варианты. Так, например, можно арендовать комнату у моря за 400 грн.

Об этом свидетельствует портал, где размещено соответствующее объявление. Отмечается, что цена указана на человека за сутки. Комнаты сдаются на 12-й станции Большого Фонтана в 500 метрах от моря.

"Первый дом на трех человек. Второй дом состоит из двух комнат, первая комната на 2-х, вторая на 3-х мужчин. Каждый из двух коттеджей имеет свою кухню и душевую кабинку. 400 грн с человека в сутки", — говорится в объявлении.

Комнату в Одессе сдают по 400 грн

На фото видно, что условия проживания вызывают вопросы. Ведь комнаты очень простые, без окон и со старыми обоями. Имеют небольшой шкаф, стулья и кровать. К слову, постельное белье тоже не новое. Также душ и туалет общие для всех людей проживающих на территории домов. Умывальник стоит прямо на улице, но имеет небольшое зеркало.

Двор комнаты в Одессе по 400 грн

Душ

Двор в Одессе

Умывальник

Двор, где сдают комнату по 400 грн

Учитывая, что комнату могут арендовать до 8 человек сразу, возникает вопрос санитарных условий пользования туалетом и душем. Даже сам дворик на фото выглядит несвежим, а его территория увешана простынями и маскирующими сетками. К слову, арендодатель не показал на фото кухню и зону, где люди могут кушать.

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