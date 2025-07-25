Авария была жесткой. Появилось видео с места ДТП, в котором погиб нардеп Рущишин

Предварительно – мотоциклист не справился с управлением

Вечером 24 июля в Ивано-Франковской области между селами Конюшки и Бабухов произошло смертельное ДТП. Мотоциклист на Harley-Davidson врезался в трактор. Впоследствии стало известно, что за рулем был народный депутат Ярослав Рущишин. Он погиб в этой аварии.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. Кадры обнародовали местные телеграммы-каналы. На них — разбитый мотоцикл и трактор, стоящий в попутном направлении на обочине.

Очевидцы говорят – авария была жесткой. Из-за ДТП образовались пробки в обе стороны. Внимание, на видео с места ДТП есть нецензурная лексика.

Ярослав Рущишин был народным депутатом от партии "Голос", избранным от Львовской области. Активный участник Революции на граните, предприниматель, соучредитель Львовской бизнес-школы УКУ, благотворитель. Его часто упоминали как человека дела — интеллигентного, принципиального, патриотического. На фото нардепки Ольги Стефанишиной тот самый мотоцикл.

Ольга Стефанишина о погибшем

Полиция пока не сообщает детали ДТП.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вспоминали Ярослава Рущишина коллеги и партнеры. Свои соболезнования выразили и в Украинском католическом университете.