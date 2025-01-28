В Ровно водителя наказали за нарушение минуты молчания

На 30-летнего водителя был составлен административный протокол

В Ровно оштрафовали водителя, проигнорировавшего требование об остановке движения во время минуты молчания, которая ежедневно проводится в 9:00. Позже в свое оправдание он сказал, что очень спешил и потому не остановился.

Об этом 28 января сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Ровенской области. Там отметили, что 9 утра по сигналу регулятора все участники дорожного движения остановились в знак памяти погибших на войне.

"Но водитель транспортного средства Volkswagen Passat решил, что его это не касается и уехал дальше по своим делам. Не остановило водителя и то, что на перекрестке стоял регулятор, запретивший всем движение", — говорится в сообщении.

После окончания минуты молчания правоохранители поймали нарушителя. На 30-летнего водителя был составлен административный протокол за проезд на запретный жест регулятора, предусматривающий штраф в размере 510 гривен.

Как объяснил водитель, он спешил, потому не остановился.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве хотят вести ежедневную минуту молчания в 09:00. Предлагается, чтобы все учреждения и организации независимо от формы собственности ежедневно прекращали работу на минуту, кроме тех, кто работает в непрерывном режиме или проводит неотложные мероприятия.