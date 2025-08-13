В Украине можно увидеть необычную лису: где живет хищник (фото)

Лиса внешне напоминает породу собак

Необычную лису можно встретить в Украине. Этот вид распространен за северным полярным кругом, на побережье и островах Северного Ледовитого океана.

В комментарии "Телеграфу" Виталий Смаголь, ведущий научный сотрудник Института зоологии НАН Украины, кандидат биологических наук предположил, что речь может идти о полярной лисе. Ее еще называют песец.

Это уникальный вид, который в Украине можно встретить только в зоопарке. Одну из таких особей недавно заметили под Киевом в зоопарке "12 Месяцев".

Полярная лиса отличается от обычной рыжей лисы меньшими размерами и компактным телосложением. Вес взрослой особи колеблется от 3 до 9 кг. Самой характерной особенностью песца является его способность изменять окраску в зависимости от сезона: летом мех становится коричнево-серым, а зимой приобретает белый цвет.

Интересно, что полярная лиса внешне напоминает породу собак хаски благодаря густому меху и компактному строению. Также уникальной особенностью этого вида способность изменять цвет глаз.

В естественных условиях песцы живут в тундре, где питаются мелкими грызунами, птицами, рыбой и падалью. Они отлично приспособлены к суровым арктическим условиям благодаря густому подшерстку и короткой мордашке, что уменьшает потери тепла.

Продолжительность жизни полярной лисы в природе составляет 6-10 лет, а в неволе может достигать 15-20 лет.

