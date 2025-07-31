Волк тупой, а лиса умная? Вечный миф развенчал зоолог

Они оба хищники, но есть отличительная черта

В большинстве детских сказок о животных есть волк и лиса, однако их изображают по-разному. Обычно лисы умные и хитрые, а волки наоборот, но возникает вопрос: действительно ли это так.

"Телеграф" решил выяснить это и обратился к научному сотруднику Института зоологии НАН, кандидату биологических наук Виталию Смаголю. По его словам, эти сказочные стереотипы – миф.

Ведь, если анализировать поведение лис и волков в дикой природе, оно довольно разное, хотя оба вида хищники. Смаголь говорит, что волки сами по себе осторожны, осмотрительны и очень бдительны, а лисы — нет. Они наоборот бегут, не обращая внимания на детали, которые замечает волк.

"Волк он гораздо осторожнее. Он, если увидит сломанную веточку в лесу, где вчера все было нормально, не пойдет туда. Лиса она такая бесшабашная. Вот она будет там бежать, не обратит внимание на веточку", — говорит зоолог.

Он добавляет, что такое поведение лисы вполне может быть обусловлено ее синантропностью, то есть приближением к человеку. Волки не встречаются в городах в таком количестве, как лисы. Они боятся людей и без необходимости не идут к ним. А вот лисы могут жить в городах, у помойки и чувствовать себя нормально. Поэтому в дикой природе лиса, которая уже насмотрелась на человека, и видит, что тот не представляет прямой угрозы, может позволить себе неосторожность.

Смаголь говорит, что некоторые видят, как волк бежит за лисой, думают, что он не умен. На самом же деле наоборот, хищник настолько умен, что делает лису фактически мишенью, первопроходцем в лесу. Потому что она будет бежать, и, если следовать за ней след в след, в капкан не попадешь.

"Если мы говорим с вами о сказке, то я бы сказал, что лиса неосторожна. Но в природе, как любой хищник, она умна. Но каких-то там выдающихся умственных способностей, даже по сравнению с тем же волком, не так много", — говорит Смаголь.

Он подчеркнул, что лисы — высокосоциальные животные, хорошо живущие поодиночке, а волк — животное стаи. Поэтому их поведение достаточно разное.

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